Aulas pleure encore et menace Eyraud

Jean-Michel Aulas a annoncé son intention d'attaquer Jacques-Henri Eyraud en diffamation.





Enfermé dans une polémique ridicule depuis plusieurs jours, Jean-Michel Aulas a annoncé qu'il allait déposer une plainte contre le président de l'OM pour diffamation : "Je suis arrivé dans le foot, je n'y connaissais rien, mais c'était il y a 34 ans. J'essaie de faire en sorte d'apprendre là où je ne suis pas compétent. Là, on a voulu me faire passer pour quelqu'un qui se préoccupe du fait que Lyon ne jouera pas l'Europe, mais on peut encore y arriver par le championnat, on joue aussi une finale de Coupe de la Ligue contre Paris, on est en 8es de Ligue des champions contre la Juve. Donc j'ai plus intérêt que d'autres à ce que la saison se termine. Ceux qui m'ont attaqué ont laissé penser que je n'étais pas préoccupé par l'intérêt général, ce qui est faux", a-t-il lâché sur les ondes de RMC.



Le patron rhodanien s'enfonce dans des justifications qui ne le glorifient pas. À l'instar de sa gestion sportive, la communication de JMA, à 70 ans bien tassés, en a décidément pris un sacré coup.