Aulas fait une 2e proposition au moins aussi ridicule

Jean-Michel Aulas a fait une seconde proposition, concernant le classement de fin de saison. Il suggère une moyenne historique sur les trois ou cinq dernières années, évidemment très favorable à l'Olympique Lyonnais.





On pouvait s'attendre à ce que le président lyonnais ait une seconde idée derrière la tête. La première proposition, la saison blanche, a proposé un tollé. La seconde est tout aussi favorable à Lyon, qui a été en dessous de ses objectifs, durant les 28 premières journées et paraît être hors course pour la C1. "Il existerait une autre solution d'après les spécialistes : le classement historique sur trois ou cinq ans ? Mais la meilleure solution consisterait à terminer le championnat, mais cela va être de plus en plus difficile."



Une nouvelle intervention écoeurante et qu'on avait d'ailleurs anticipée... JMA paraît prêt à tout pour envoyer son club en Ligue des Champions, malgré les préoccupations du moment. Et pourquoi pas une moyenne de points, mais depuis 1899 ?