Aulas : "Tout ça n'a rien à voir avec Lyon ou l'OM"

Jean-Michel Aulas a apporté des précisions sur ses propos. Il a bien sûr mis de l'eau dans son vin et assuré qu'il ne cherchait pas à polémiquer avec l'OM.





"Le report de l'Euro 2020, c'est ce qui parait le plus logique dans le sens où la compétition n'a pas commencé. Mais pour les championnats nationaux et les coupes européennes, tout dépend de la date de reprise possible. En Italie, on est plus pessimiste qu'en France. En Angleterre, certains pensent que ça ne peut même pas reprendre. Des joueurs sont touchés, des équipes sont confinées. On va un peu dans l'inconnu", a-t-il déclaré au JDD. Et d'ajouter : "Ce n'est pas tellement pour le titre et les places européennes, c'est surtout par rapport à ceux qui descendent (qui pourraient se retourner contre la Ligue) car tout doit être validé à l'issue de la 38e journée. Tout ça n'a rien à voir avec l'OL ou l'OM, il y a un vrai sujet de société et de santé derrière."





"Il faut réfléchir à un calendrier"

Le président lyonnais appelle à la réduction du nombre de matchs : "Face à une pandémie, les chicayas entre clubs, ça n'existe plus. L'UEFA et la FIFA doivent se mettre autour d'une table. Comme l'ECA avec la FifPro (le syndicat des joueurs). Il faut réfléchir à un calendrier pour en terminer avec ce qu'on a connu et pour ne plus être à flux tendu dans le futur. Ce sont les joueurs qui en pâtissent. Si cinq Lyonnais se sont fait les croisés cette saison, ce n'est pas qu'on les entraîne mal, c'est qu'ils ont joué beaucoup de compétitions. Il faut se servir de cette période pour se poser et réfléchir : le football a des revenus considérables et il faut en profiter pour être plus solidaires avec les autres sports."



On se doute évidemment bien que JMA fera tout pour privilégier l'intérêt de son club, le moment venu.