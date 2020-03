Kita : "C'est normal qu'Aulas défende l'intérêt de son club"

Waldemar Kita a pris la défense de Jean-Michel Aulas, suite à la polémique de "la saison blanche".





"On connaît le caractère et la personnalité de Jean-Michel. Il est tout à fait normal qu'il défende l'intérêt de son club, a estimé le Nantais sur les ondes de RMC. Il défend beaucoup le football français. Ce sont des petites polémiques entre une personne qui a une grande expérience dans le football et une autre qui est un peu plus jeune. Je dis qu'il faut respecter "les personnes âgées" (sourire). Il ne faut pas entrer dans une polémique. Ce sont des personnes de qualité."



Étant donné qu'il faudra trouver une solution pour la fin de saison, on peut imaginer que la discussion va se poursuivre, ces prochaines semaines.