Valorisation des effectifs : l'OM 45e en Europe ?

Le CIES Observatoire du Football a publié son classement de valorisation des effectifs des clubs des cinq grands championnats. L'OM apparaît à la 45e position.





L'algorithme du site internet prend en compte 20 joueurs avec les valeurs les plus élevées de chaque effectif. Le classement est dominé par Liverpool (1 405 millions d'euros), Manchester City (1 361 millions d'euros), Barcelone (1 170 millions d'euros), le Real Madrid (1 100 millions d'euros) et Chelsea (1 008 millions d'euros).



En France, le PSG est bien sûr en tête (979 millions d'euros), devant Lyon (532 millions d'euros), Lille (399 millions d'euros), Monaco (319 millions d'euros), Rennes (267 millions d'euros) et... l'OM (256 millions d'euros).