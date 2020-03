Le club lyonnais vole au secours d'Aulas

Sur son site internet, Lyon a publié un communiqué en réponse à la polémique initiée par le pauvre Jean-Michel Aulas. Le club rhodanien prend bien sûr sa défense.





Le club lyonnais a publié un très long communiqué pour en remettre une couche, au sujet de la "saison blanche". La phrase de Jean-Michel Aulas aurait été "sortie de son contexte" et Lyon "milite bien évidemment pour que la saison puisse aller à son terme". La conclusion est bien que le pauvre président a été victime des méchants détracteurs : "Certains donneurs de leçons ont voulu utiliser et détourner des propos à leur profit, dans un contexte basé sur le reproche et la polémique. [...] On voit bien que les plus virulents, à la limite de la diffamation, sont ceux qui ont voulu s'approprier ce qu'ils reprochaient à Jean-Michel Aulas."



Pour rappel, Jacques-Henri Eyraud, président de l'OM, et plusieurs de ses homologues ont sévèrement recadré JMA suite à des déclarations sur une possible annulation du championnat 2019-2020 et la reprise du classement 2018-2019.