Leca : "L'estime que j'avais pour Aulas a beaucoup baissé"

Jean-Louis Leca, portier du RC Lens, a commenté les sorties de Jean-Michel Aulas sur la fameuse saison blanche pour laquelle il milite.





"Penser à son propre intérêt dans une situation comme ça, comment dire... Je pensais que c'était un grand président, mais l'estime que j'avais pour lui a beaucoup baissé. Il dit ça juste parce qu'il est 7e (de L1) et qu'il ne va pas faire la Ligue des champions. Moi, en ce moment, je ne suis pas en train de penser à la montée ! Je suis en train de penser à comment cette saloperie (le coronavirus) va sortir du pays. C'est avec ce genre de déclaration que le foot business prend tout son sens. Pour son propre intérêt, on est prêt à chier sur les autres, on ne pense qu'à sa petite gueule. C'est le retour au Moyen Âge", a déclaré le gardien de but corse (propos relayés par L'Équipe).



Sur ce sujet tout au moins, Aulas paraît faire l'unanimité contre lui.