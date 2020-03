Le Graët demande la fin de la polémique et se paye Aulas

Noël Le Graët s'est exprimé sur la polémique lancée par Jean-Michel Aulas. Il a d'abord demandé aux Lyonnais et à Jacques-Henri Eyraud de cesser les hostilités, avant de s'en prendre au premier.





"Le football est au service de la santé et je ne veux pas entendre effectivement des décisions qui n'ont aucun sens sur "on joue, on ne joue pas, on va attribuer le titre, on ne va pas l'attribuer". C'est complètement inconséquent et ça ne pose absolument aucun problème d'avoir un peu de recul et de le rappeler à tout le monde", a déclaré le président de la Fédération au micro de Téléfoot. Il assure que les décisions seront prises de façon collégiale : "Toutes les interviews qui sont faites à gauche ou à droite où les gens veulent briller, ou ne pas briller, n'ont aucune importance. Il y a un Comex fédéral qui décidera et donc les seules informations officielles que vous pourrez donner, c'est après avoir interrogé le Comex, son porte-parole ou le président."





"Je trouve ça assez ridicule, stupide et maladroit"

Il souhaite que la polémique prenne fin : "Vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je leur demande de reprendre le calme, d'être comme tous les Français en fait qui vont lutter chacun à leur manière, avec beaucoup de difficultés dans les entreprises, les petites boîtes dans la vie de tous les jours... C'est beaucoup plus dur que de s'occuper de football, croyez-moi. C'est plus conséquent. Je leur demande donc de se calmer et d'être digne dans leurs déclarations qui n'ont aucun sens et qui ne grandissent pas. Ce sont deux grands dirigeants et ils montrent qu'ils ont de bonnes équipes." Il a enfin directement répondu à Aulas : "Enfin, vouloir gagner une place européenne parce qu'il y a un virus ne me paraît pas être quelque chose de très qualitatif. Alors je répète ce que j'ai dit de façon très claire pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. La Fédération est seul maître du jeu sur le futur. Et lorsqu'il y aura des gens ou des clubs à désigner, seule la Fédération est habilitée après consultation de la Ligue. Ne perdons pas de temps, ne soyons pas ridicules. Aujourd'hui, le combat, c'est le virus. (...) L'autre combat, qui joue une coupe d'Europe, c'est stupide ! On a un peu de temps et la personne qui ne souhaite pas rester dans cette ligne viendra me voir, parce que je trouve ça assez ridicule, stupide et maladroit, et pas adapté aujourd'hui à ce qui se passe sur le terrain."



Aulas s'est certainement fait quelques détracteurs supplémentaires, ces dernières heures.