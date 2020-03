Le cas Thauvin mal géré par les dirigeants ?

Florent Germain a apporté quelques précisions sur la situation de Florian Thauvin (27 ans). Ses conseillers considèreraient que l'OM a mal géré son cas.





"Dans l'entourage de Thauvin on estime que son cas personnel a été très mal géré par la direction. La blessure est venue au pire des moments parce que ça va être compliqué de vendre Thauvin à un bon prix cet été. Pas sûr en plus, s'il y a une Ligue des champions, que lui n'ait pas envie de terminer son aventure marseillaise sur une Ligue des champions et donc partir libre en juin 2021", a déclaré le journaliste sur RMC.



Pour rappel, les dirigeants de l'OM paraissent pour l'instant bloqués par le fair-play financier.