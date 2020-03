Gignac a marqué, le Tigres s'est imposé

André-Pierre Gignac a inscrit un nouveau but, ce samedi, face à Juarez. Le Tigres s'est imposé 3-2, à huis clos.





L'ancien buteur de l'OM est en forme et a marqué le second but de son équipe (57e). Il a également délivré une passe décisive, sur le troisième.



Au classement de Liga MX, le Tigres est 6e, à 7 points du premier, Leon.