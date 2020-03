Abergel : "On ne peut pas prendre le problème à la légère"

Comme la Ligue 1, la Ligue 2 est suspendue et dans l'incertitude concernant la fin de saison. Laurent Abergel (27 ans) a donné son avis sur la situation.





"On avisera à partir de mardi, mais c'est une bonne chose d'avoir arrêté les championnats. Je pense qu'on est tous un petit peu d'accord là-dessus. On ne pouvait pas fermer les écoles, les collèges et les lycées et continuer à jouer au football. Il faut penser à faire attention également à nos proches. On ne peut pas prendre le problème à la légère. Il ne faut pas jouer avec le feu", a déclaré l'ancien joueur de l'OM dans les colonnes de La Provence.



Abergel a disputé 25 matchs de Ligue 2 et inscrit 2 buts, cette saison, sous les couleurs de Lorient.