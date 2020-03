Quel impact l'arrêt de la L1 aura-t-il sur les finances de l'OM ?

L'Équipe évalue la perte liée à la suspension de la Ligue 1 à plus de 5 millions d'euros, pour le club marseillais.





Dans son édition du jour, le quotidien rappelle que le match OM-PSG est la rencontre la plus "rentable" du club phocéen, avec OM-Lyon. La perte liée au fait qu'il ne soit pas joué pourrait dépasser les 5 millions d'euros. Le média pense que les clubs de Ligue 1 pourraient avoir recours aux... assurances, afin de compenser le manque à gagner. Et il faut également espérer que le fair-play financier assouplisse sa réglementation.



Qu'on soit bien clair, l'argent n'est pas la priorité du moment. La lutte contre la propagation de l'épidémie du coronavirus doit être au centre des préoccupations. Les services de réanimation pourraient effectivement très vite saturer et il est essentiel, pour nos proches plus fragiles, de tout faire pour ralentir le phénomène.