Blaquart a aussi recadré Aulas

Bernard Blaquart, entraîneur de Nîmes, a réagi aux propos de Jean-Michel Aulas.





"C'est une déclaration qui n'a pas lieu d'être en ce moment. C'est malvenu et prématuré. Ce n'est pas la priorité, à chaque jour suffit sa peine dans la situation actuelle. Et sinon, sur ce sujet, évidemment qu'il faut tout faire pour aller au bout du Championnat, pour l'équité. La question ne se pose même pas. Les intérêts personnels, on verra plus tard", a lancé le technicien des Crocodiles (propos relayés par L'Équipe).



Alors que l'épidémie du coronavirus s'accélère, on a effectivement autre chose à penser...