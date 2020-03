Aulas menace Eyraud d'une plainte en diffamation

Jean-Michel Aulas a bien sûr commenté la sortie fracassante de Jacques-Henri Eyraud. Le président lyonnais, qui paraît être sans limites, a menacé son homologue de l'OM d'une plainte en diffamation et l'a attaqué sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec la polémique.





Sur Twitter, on confondrait facilement Aulas avec un supporter lambda. Le chef d'entreprise paraît y perdre tout son sang-froid. Sous couvert de sauver la saison de ses joueurs et, certainement, de rassurer ses actionnaires, il a encore dérapé, samedi soir : "Heureusement pour toi et tes disciples que le ridicule tue moins que le Coronavirus ! Pour le reste j'espère de tout mon coeur que le championnat reprendra vite et que nous pourrons le terminer comme le match de Champions League et la finale de la coupe. Pour toi, JH, le plus dur commence." Et d'ajouter quelques éléments qui n'avaient rien à voir avec le débat : "Le foot, JH, n'a jamais été ta meilleure compétence : après avoir proposé d'augmenter les points pour les buts marqués hors de la surface, les 200 millions d'euros de pertes en trois ans pour 30 autorisés par le FFP, tu t'exposes à une plainte en diffamation, car tu as travesti mes propos !"



Un peu plus tôt, il avait comparé la situation à celle de 1940, alors que cette dernière était bien différente : "Si le championnat peut se terminer c'est mieux s'il est arrêté la saison sera blanche comme en 1940 ! Et ce sera la même dans tous les pays : par contre L'Équipe : arrêtez votre marketing."



Aulas utilise des arguments d'une bassesse terrible. À 70 ans, JMA paraît décidément fatigué et se fait beaucoup d'ennemis. Il serait peut-être bien inspiré de se mettre en retrait.