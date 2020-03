Delanoe : "Cette déclaration d'Aulas est indécente"

Le président du stade Rennais, Jacques Delanoë, a également répondu à Jean-Michel Aulas au sujet de sa déclaration phénoménale de "saison blanche".





"Personnellement je trouve cette déclaration de M. Aulas indécente. Si par malheur le championnat devait s'arrêter définitivement, il me semblerait sportivement équitable que le classement soit entériné au soir de la dernière journée jouée (à date, 75% du championnat ont déjà été effectués, on est donc bien loin d'une saison blanche...). En tout état de cause il me semble également que cette décision appartient de manière collégiale à l'ensemble des compétiteurs", a déclaré le Breton par le biais d'un communiqué.



Aulas, qui est âgé de 70 ans, ne devrait pas tarder à répondre sur les réseaux sociaux.