Eyraud fracasse (enfin) Aulas

Jacques-Henri Eyraud a répondu à l'abominable Jean-Michel Aulas, concernant la "saison blanche" dont il rêvait.





"La ficelle est cette fois un peu grosse. Est-ce vraiment aimer et respecter le football quand, sans la moindre concertation, on suggère de nier les 28 journées de championnat déjà disputées. 25 200 minutes d'efforts, de joies ou de moments difficiles, 25 200 minutes de partage pour les centaines de joueurs de L1 ayant conduit ce championnat jusqu'ici. Faut-il les dissoudre dans l'égoïsme de celui dont la seule boussole est sa participation à la Ligue des Champions ? Alors, si les joueurs de Lyon n'ont pas encore réussi à se qualifier pour l'épreuve reine, il reste un joker : le coronavirus. Il suffit de confiner le championnat actuel dans l'armoire aux mauvais souvenirs et administrer à Jean-Michel Aulas le vaccin antidéfaite : retour au classement de la saison précédente", lâche le président de l'OM dans une chronique publiée par le JDD.





"Quand la fièvre sera retombée, Jean-Michel Aulas verra l'obscénité de sa proposition opportuniste"

Il se paye carrément le Lyonnais : "Quel aveu ! Rien, rien d'autre que mon club n'a d'intérêt. L'équité sportive ? À quoi bon ? La justice et le respect des autres ? Ça sert à quoi ? Le football ne peut pas donner une si piètre image de lui-même. C'est pourquoi je pense avant tout aux victimes du Covid-19. Nos querelles de cour d'école doivent leur sembler bien dérisoires." Et de conclure : "L'idée même d'exploiter cette épreuve collective à des fins d'intérêt personnel est indécente. Restons à la hauteur des valeurs du sport, sachons montrer l'exemple d'une famille qui défend l'intérêt général. Quand la fièvre sera retombée, Jean-Michel Aulas verra l'obscénité de sa proposition opportuniste et reviendra vite aux valeurs qui font de lui un immense dirigeant du football. Non, décidément, l'heure n'est pas aux petits calculs ou aux basses combines pour jouer la Ligue des champions la saison prochaine."



Le vieil homme lyonnais va toujours plus loin dans ses sorties. Il le paie puisqu'il est certainement aujourd'hui le président le plus impopulaire de la Ligue 1.