Aulas a accusé Quillot d'avoir voulu maintenir la L1

Jean-Michel Aulas s'est payé Didier Quillot, le directeur exécutif de la LFP, l'accusant d'avoir voulu continuer de jouer les matchs de Ligue 1 pour des raisons économiques.





Le président de Lyon, qui donne l'impression de concourir pour le titre d'homme le plus détesté de France, a réagi aux propos de Quillot sur la suite du championnat, sur Twitter : "Didier, jeudi soir, tu ne voulais pas arrêter la L1, car cela aller coûter 170 millions d'euros", a-t-il lâché. La suspension de la compétition a finalement eu lieu vendredi, en réponse aux décisions du gouvernement.



On imagine qu'à 70 ans, le Lyonnais reste prudent vis-à-vis du coronavirus et ne sort pas beaucoup. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il paraît avoir quelques difficultés à se maîtriser.