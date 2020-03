Quillot a également réagi aux propos d'Aulas

Didier Quillot s'est exprimé sur les propos tenus par Jean-Michel Aulas, lequel avait évoqué la possibilité d'une saison blanche, en vue de reprendre le classement de l'an passé.





"La première responsabilité de la LFP est la défense de l'intérêt général. Ce sont 20 clubs de Ligue 1 et 20 clubs de Ligue 2. La deuxième responsabilité de la Ligue est d'organiser et conduire les compétitions à leur terme. Nous avons un engagement vis-à-vis des diffuseurs et ne pas le faire nous exposerait à un risque économique. Notre seul objectif est que les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 aillent à leur terme. (...) Je n'ai pas envie de commenter les propos des uns ou des autres. La priorité absolue est de conduire les compétitions à leur terme et de finir la saison, ne serait-ce que pour éviter les recours. Comment faire? Une réunion très importante aura lieu mardi à l'UEFA avec les fédérations, les ligues et les clubs. J'y participerai en tant que membre du board des ligues européennes. On aura une plus grande visibilité sur les calendriers à l'issue de cette réunion", a indiqué le directeur général exécutif de la LFP lors de l'émission Intégrale Sport.





"Je ne peux rien certifier"

Il refuse de se projeter : "On peut jouer jusqu'au 30 juin et tous les trois jours, ça nous laisse des possibilités pour terminer la saison. On peut donc jouer 10 matchs en 30 jours. Il y aussi le calendrier des équipes encore engagées dans les Coupes d'Europe, la finale de la Coupe de la Ligue et celle de la Coupe de France. (...) Si le classement peut être figé ? Je ne peux rien certifier. En fonction des décisions prises par l'UEFA et de l'évolution du risque d'épidémie, nous nous adapterons et mettrons tout en oeuvre pour atteindre l'objectif. Si par malheur on n'y arrive pas, la commission des compétitions de la Ligue fera une recommandation au conseil d'administration. Elle sera étayée juridiquement et sur la base de ce que font d'autres sports. Le conseil d'administration tranchera souverainement."



L'OM est pour l'instant 2e du classement de Ligue 1, avec 6 points d'avance sur le 3e, Rennes. Aulas n'avait apparemment pas mieux à faire que de lancer une nouvelle polémique, cette fin de semaine.