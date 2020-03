Riolo : "Il y en a un qui a osé, c'est Aulas"

Daniel Riolo est choqué par la sortie de Jean-Michel Aulas, sur la fin de saison de la Ligue 1.





"Il y aura une grosse discussion mardi, et il y a une volonté de tous d'aller dans le même sens, à condition que l'Euro soit reporté à l'année prochaine pour que ça libère le calendrier et que l'épidémie ne s'aggrave pas. Mais si l'épidémie s'aggrave... C'est là qu'on entre dans le débat, et Jean-Michel Aulas anticipe quelque chose que je trouve déjà dingue ! Parler de ça alors qu'on ne sait même pas ce que va donner la situation sanitaire du pays", a déclaré le journaliste de RMC.





"Personne n'oserait se prononcer, mais..."

Et de poursuivre : "Quand j'en ai parlé pour préparer l'émission, on m'a dit que rien ne sortirait, qu'il faudrait encore quelques jours, que personne n'oserait se prononcer et qu'il était trop tôt par rapport à la situation sanitaire du pays. Eh bien il y en a un qui a osé, c'est lui. C'est extraordinaire que ça soit allé si vite ! Lui, bim, tout de suite, en envisageant que ça ne puisse pas se terminer alors qu'ils vont tout faire pour."



En cette période de crise sanitaire, le président lyonnais a visiblement quelques priorités personnelles. Ses conseillers feraient bien de le raisonner, alors que la vie de milliers de personnes est menacée et que le timing de sa sortie opportuniste paraît plus que douteux.