Le Graët : "Aujourd'hui, l'objectif est de vaincre le virus"

Noël Le Graët s'est exprimé sur le calendrier compliqué de la fin de saison.





"Donner des dates de reprise aujourd'hui ne serait pas prudent. Aujourd'hui, l'objectif est de vaincre le virus. Si on rejoue fin septembre, ce sera compliqué, par contre on peut jouer en mai, juin ou juillet. Les contrats de certains joueurs se terminent le 30 juin ? On trouvera une solution. Cela n'a aucune importance", a déclaré le président de la FFF dans les colonnes du Parisien.



Pour rappel, l'UEFA pourrait prendre la décision de reporter l'Euro 2020.