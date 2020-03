Ligue 1 : Quillot pense que le championnat reprendra

Didier Quillot pense que la fin de la saison de Ligue 1 sera vraiment jouée.





"Notre championnat est suspendu, il n'est pas arrêté. Et donc il reprendra et il s'achèvera, a insisté le dirigeant avant de rappeler que la Ligue travaillait de concert avec tous les acteurs. Nous tenons informés en temps réel les diffuseurs. On est dans une situation exceptionnelle. Les diffuseurs comprennent. Ils attendent de nous qu'on soit hyper réactifs et qu'on les tienne au courant de ce qu'on fait", a déclaré le président de la LFP sur RMC.



Pour rappel, Jean-Michel Aulas préconise quant à lui "une saison blanche" pour sauver le bilan sportif de son équipe.