Eyraud a rassuré les joueurs

Non, les joueurs olympiens n'ont pas fait cette saison pour rien, selon Jacques-Henri Eyraud.





Le président de l'OM s'est exprimé devant les joueurs, afin d'évoquer les mesures prises en interne pour lutter contre l'épidémie du coronavirus. Il a notamment évoqué la fin du championnat. "On n'a pas fait tout ça pour rien", a-t-il assuré. Et d'ajouter : "Si le championnat s'arrête, nous serons en Ligue des Champions la saison prochaine."



On peut évidemment imaginer que les dirigeants phocéens saisiraient les tribunaux si la LFP décidait d'annuler cette saison en tenant compte des classements de la saison passée, comme le souhaite Jean-Michel Aulas.