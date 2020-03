Eyraud : "Pour l'instant, nous continuons les entraînements"

Jacques-Henri Eyraud s'est exprimé sur la pandémie du coronavirus et l'impact qu'il pouvait avoir sur la fin de saison de Ligue 1.





Le président de l'OM a évoqué ce qui allait advenir pour les professionnels, dans les prochaines semaines : "Nous avons décidé, pour l'instant, de continuer à organiser de séances d'entraînement pour l'équipe professionnelle. Pour l'instant, et sur la semaine qui vient, il y aura 4 séances. Nous donnerons des week-ends un peu prolongés aux joueurs pour qu'ils se reposent, mais pour l'instant nous continuons les entraînements et nous revisiterons cette décision en fonction des évolutions de l'épidémie et aussi de ce qu'il va se passer au niveau européen. Mais pour l'instant, les entraînements sont maintenus", a-t-il déclaré sur OM.net.





"Les acteurs voudront terminer le championnat"

JHE a aussi parlé de la possibilité qu'un Phocéen soit contaminé et de la suite du championnat : "Je crois qu'il faut être très vigilant sur l'évolution de la situation. Il est probable que l'un d'entre nous, un jour, soit testé positif, et donc cela amènera au déclenchement d'un autre protocole que nous avons mis en place. Jusqu'à présent nous prenons vraiment toutes les mesures pour être vigilants. Pour ce qui est du reste et du championnat, c'est sûr que la priorité pour les acteurs du football aujourd'hui c'est d'abord la crise sanitaire qui nous touche tous, et le football doit passer en second plan, c'est une évidence. Après, je pense que pour beaucoup d'acteurs il y a néanmoins l'envie de terminer ce championnat, mais quand ? Il y a des matchs à reporter et le calendrier arrive à son terme. Il y a des incertitudes, mais si nous pouvons le terminer, je crois que c'est quelque chose que les acteurs voudront faire."



Mardi, l'UEFA devrait notamment décider si elle reporte l'Euro.