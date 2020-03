La LFP annonce la suspension des championnats de L1 et L2

Comme attendu, la Ligue a officialisé l'arrêt des compétitions de Ligue 1 et Ligue 2.





"Suite aux annonces du Président de la République afin de répondre à la crise sanitaire liée au Covid-19, le Conseil d'Administration de la LFP a décidé à l'unanimité ce vendredi 13 mars de suspendre immédiatement les championnats de Ligue 1 Conforama et de Domino's Ligue 2 jusqu'à nouvel ordre.



Comme l'a souligné hier le Président de la République, il faut placer l'intérêt collectif au-dessus de tout. L'urgence est aujourd'hui de freiner l'épidémie, de protéger les plus vulnérables, et d'éviter les déplacements.



À l'issue de la réunion programmée par l'UEFA le 17 mars prochain, le Conseil d'Administration de la LFP se réunira", a fait savoir l'instance par le biais d'un communiqué.



L'OM n'affrontera donc pas Montpellier, samedi, ni le PSG, le 22 mars.