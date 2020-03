Rulli : "Retrouver notre mentalité et renouer avec la victoire"

Geronimo Rulli (27 ans), gardien de but de Montpellier, espère obtenir la victoire face à l'OM.





"On doit faire un très bon match pour oublier celui face à Rennes. On doit retrouver nos sensations pour gagner samedi.Je déteste prendre un but alors imaginez cinq... On a fait un très mauvais match, on doit faire mieux contre une bonne équipe de Marseille. C'est la meilleure opportunité pour retrouver notre mentalité et renouer avec la victoire. C'est important pour nous, pour les supporters, pour le club et les gens qui travaillent ici. La semaine a été très différente, il faut faire un très gros match", a-t-il déclaré face aux médias.



L'Argentin n'a encaissé que 27 buts en 25 matchs de Ligue 1, cette saison.