Droits TV : une perte de 20 millions par journée reportée

La LFP tarderait à annoncer la suspension du championnat pour des raisons financières. Le report des journées pourrait coûter cher aux clubs de L1.





Selon L'Équipe, Nathalie Boy de la Tour a évoqué les pertes financières liées aux matchs à huis clos et au possible report des journées, mercredi, lors du bureau de la LFP. Outre la billetterie, chaque journée annulée pourrait coûter 20 millions d'euros aux clubs de Ligue 1, si Canal+ et beIN Sports décident de ne pas honorer les dernières traites de la saison. Une inquiétude que partagent vraisemblablement les président. Cela pourrait expliquer le temps mis pour annoncer l'arrêt de la compétition.