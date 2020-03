Le patron de la DNCG tacle le FPF

Jean-Marc Mickeler, le président de la DNCG, pense que l'UEFA doit revoir les règles du fair-play financier.





"Mon avis, c'est que les deux systèmes pourraient être complémentaires. La DNCG est plus protectrice de la pérennité. On regarde les comptes, on ne retrace pas d'où viennent les flux. On regarde la trésorerie et ce n'est pas de la responsabilité d'un régulateur de regarder la nature des revenus pour l'équilibre", a-t-il indiqué en conférence de presse. Il pense que l'instance doit revoir sa façon d'analyser les comptes : "Ils réfléchissent à faire évoluer le système et je pense que le nôtre est le meilleur, il faudrait qu'ils fassent converger le leur vers le nôtre. À la fin, l'important, c'est ce qu'encaisse un club. Quand un club s'endette, on tire le signal d'alarme. Nous avons donc deux approches totalement différentes et je l'ai déjà exprimé à Andrea Traverso et à ses équipes : nous avons le meilleur système qui est celui qui garantit le mieux la pérennité, le fair-play et l'équité."



L'OM est actuellement dans le viseur du fair-play financier.