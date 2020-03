Un portrait de Villas-Boas sur un mur de Marseille

Franck Conte a réalisé un portrait d'André Villas-Boas, dans les rues de Marseille.





L'artiste agenais a peint le portrait du coach de l'OM sur les murs du port de Malmousque. Le Portugais l'a d'ailleurs déjà remercié : "J'ai vu. C'est un honneur. Je l'ai remercié. J'espère qu'on arrivera à se qualifier pour la Ligue des Champions, pour que le portrait reste comme il est et que je ne me retrouve pas avec des moustaches et des cornes !", a-t-il indiqué en conférence de presse.