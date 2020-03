La suspension de la Ligue 1 serait actée

La LFP devrait annoncer la suspension de la Ligue 1, ce vendredi.





Selon RMC Sport, la Ligue va annoncer le report des prochaines journées de L1 et L2, dans les prochaines heures. La FFF a déjà indiqué qu'elle mettait l'ensemble de ses compétitions en pause, par le biais d'un communiqué. "Je souhaite annoncer dès ce soir la suspension de l'ensemble des activités et compétitions gérées par la Fédération, ses ligues et ses districts, sur l'ensemble du territoire. Ainsi, tous les championnats amateurs féminins et masculins, de toutes les catégories d'âge, les divers tournois et rassemblements, les entraînements et l'activité des écoles de football sont interrompus à compter de demain vendredi 13 mars, et jusqu'à nouvel ordre", a indiqué Noël Le Graët.



La rencontre Montpellier-OM ne devrait donc pas se jouer samedi.