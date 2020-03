Strootman compte se battre pour regagner sa place

Kevin Strootman (30 ans) s'est exprimé sur son avenir. Il ne pense pour l'instant pas à un départ de l'OM.





"Vous croyez vraiment que je pense déjà à la saison prochaine ? Je veux jouer la Ligue des Champions ici, c‘est notre objectif à tous. Si tu ne joues pas, tu n'es pas content, et tu ne te sens pas bien. Mais dans le foot, c'est comme ça. En ce moment, je suis sur le banc. Je pourrais critiquer l'entraîneur, mais moi je dois faire mieux pour jouer et faire partie des titulaires. Je ne dois pas me dire "je ne joue pas, donc je veux partir". Même si je voulais aller au Real Madrid ou à Barcelone, je ne jouerais pas", a déclaré le Néerlandais face aux médias.



Pour rappel, le milieu de terrain a quand même été retenu par Ronald Koeman pour participer aux prochains matchs internationaux des Pays-Bas.