Villas-Boas : "Il faut tout suspendre le plus vite possible"

André Villas-Boas a fait le point sur les blessés. Une fois n'est pas coutume, l'OM peut compter sur un groupe au complet. Il a également évoqué la pandémie et indiqué qu'il était favorable à une suspension de la Ligue 1.





"Caleta-Car a eu de la fièvre avant Amiens, on l'a laissé aller à la maison. Il a repris, c'est bon. Pour Radonjic il a fait toute la semaine. Thauvin était fatigué après son retour, il a bien travaillé. Tout le monde est disponible", a indiqué le Portugais en conférence de presse. Il s'est également exprimé sur la menace du coronavirus : "On doit faire confiance à l'État après ses mesures. On doit aussi veiller à ce qui va être décidé. C'est le huis clos et on va le respecter. Mon opinion est qu'il faut tout suspendre le plus vite possible. En Chine on a tout suspendu alors qu'en Europe on prend plus de liberté avec les règles. Je suis prêt à suspendre mon salaire. Je fais confiance à l'État et j'espère que l'on restera à la maison s'il y a une quarantaine. Je trouve terrible que le Portugal n'ait pas pris de mesure, c'est une honte pour moi."



Compte tenu des mesures prises par les pays voisins, on peut imaginer que les instances françaises réfléchissent aussi à un arrêt de la compétition.