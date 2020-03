Strootman : "L'opinion des joueurs n'est pas importante sur le virus"

Kevin Strootman (30 ans) s'est exprimé sur la pandémie du coronavirus. Son quotidien n'a pour l'instant pas changé.





"On travaille de la même manière. Que l'on doive jouer à huis clos ou pas, c'est la même préparation. L'opinion des joueurs n'est pas importante sur le coronavirus. La santé des gens et l'avis des personnes en charge est importants. C'est difficile de jouer au foot sans supporters, car on joue pour eux. Sans eux on n'a rien. Mais la vie et la santé de tous est le plus important", a déclaré le milieu de terrain en conférence de presse.





"La santé reste le plus important"

Quelques mesures ont été prises, à l'OM : "Sur le terrain, cela ne change rien, mais dans les vestiaires on ne se serre plus la main. En dehors, on ne fait plus sortie au restaurant ou pour le shopping. Mais sur le terrain cela ne change rien, avec ou sans supporters. On peut aussi être contaminé, mais pour le moment rien ne change." Il a également relativisé l'importance du foot : "On relativise toujours, mais là plus. C'est difficile de répondre, car c'est notre travail, mais la santé reste le plus important. Si le président dit d'arrêter le championnat, on doit respecter les règles. Si on est sur le terrain, on doit tout faire pour gagner le match."



Pour rappel, la Ligue 1 a décrété le huis clos total jusqu'au 15 avril. Compte tenu de l'actualité, il ne serait pas étonnant qu'elle soit bientôt suspendue.