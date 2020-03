Mercato : l'OM aurait un oeil sur Campuzano

Les dirigeants olympiens suivraient de près la situation de Jorman Campuzano (23 ans), le milieu de terrain de Boca Juniors.





Si l'on en croit les informations rapportées par TyC Sports, le club phocéen est aux prises avec Porto, Leverkusen et le FC Séville, au sujet du joueur colombien. Milieu défensif agressif et pourvu d'une bonne qualité technique, il évolue avec l'équipe Xeneize depuis janvier 2019. Il a disputé 28 matchs et inscrit un but, et dispose d'un contrat portant jusqu'en 2023.



Campuzano compte 2 sélections avec l'équipe colombienne.