Lepetit : "Le déficit est aujourd'hui structurel"

Le football français a publié ses comptes, mercredi. La majorité des clubs français misent sur le trading pour équilibrer leur budget.





"Le déficit d'exploitation, hors transfert, continue de se creuser. Le voeu des clubs pro est de dire : "On va être à l'équilibre d'exploitation", mais ce déficit est aujourd'hui structurel, on a du mal à revenir dessus quand certains championnats y arrivent, eux. Cela contrait les clubs français à être dans une démarche de vente de joueurs. Cet aspect exceptionnel est devenu la norme, certains clubs ont même basé leurs stratégies économiques sur l'achat et la formation de joueurs en vue de la revente avec une grosse plus-value", a commenté Christophe Lepetit, économiste du sport, dans les colonnes de L'Équipe.



Jacques-Henri Eyraud, qui a donc validé un budget déficitaire de 91,4 millions d'euros pour donner toutes ses chances à Rudi Garcia, l'an passé, n'a quant à lui pas souhaité s'exprimer. Le président de l'OM n'est pas loquace, lorsqu'il s'agit d'évoquer sa propre responsabilité.