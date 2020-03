DNCG : les comptes 2018-2019 de l'OM ont été publiés

La LFP a publié les comptes 2018-2019 de la Ligue 1, et en particulier le compte de résultat de l'OM.





Le club phocéen affiche un résultat des opérations "hors-mutation" de -111 millions d'euros, et un résultat avant impôt (donc qui comprend les mutations, soit +18,3 millions d'euros, et les résultats exceptionnels et financiers) de -91,4 millions d'euros. À noter néanmoins que les charges "hors-mutation" comprennent 43 millions d'euros d'amortissement des indemnités de mutations. Plus d'informations ici.



L'AS Monaco fait pire avec -165 millions d'euros de résultat des opérations "hors mutation", mais affiche un résultat avant impôt de -1,4 million d'euros...