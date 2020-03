Der Zakarian : "J'espère les 3 points contre l'OM"

Michel Der Zakarian s'est exprimé sur la rencontre à venir entre Montpellier et l'OM, pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Il compte bien l'emporter face aux Phocéens.





"On a envie de s'accrocher. On croit en cet effectif. On a été un peu rétrogradés, mais on reste dans la course. Je pense que ça sera compliqué d'aller chercher la 4e place, mais la 5 ou la 6e place, c'est possible. Si Paris gagne les deux Coupes, ce qui est faisable, mais ça sera à nous aussi de gagner nos matchs. Je pense qu'on fait une bonne saison même si à l'extérieur, on est moins performants. Il nous reste 10 matchs, on est toujours à lutte pour ces 6 premières places. On va se battre. On est dans la lignée de la saison dernière. Essayons de gagner un maximum de matchs à domicile et on verra sur les 5 à l'extérieur. J'espère les 3 points contre Marseille. L'objectif fixé est de finir dans les 10 premiers, au-delà, ce sera un échec", a déclaré le technicien lors d'un entretien accordé à 100 % Paillade.



Les Héraultais ont la confiance face aux Marseillais. La saison dernière, ils se sont imposés 3-0 face à la formation coachée par Rudi Garcia.