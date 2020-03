Mercato : Chelsea ne retiendra pas Batshuayi, mais...

Annoncé sur les tablettes de l'OM, Michy Batshuayi (26 ans) disposera bien d'un bon de sortie, l'été prochain. Son tarif paraît en revanche bien trop important pour les finances des Phocéens.





Selon les informations relayées par le Daily Express, l'attaquant pourra quitter le club londonien, lors du mercato estival. Il souligne néanmoins le fait que les Blues attendaient... 51 millions d'euros pour le laisser partir, en janvier. Ce montant devrait bien sûr baisser, dans les prochains mois, alors qu'il arrivera à un an du terme de son contrat. Crystal Palace serait sur le coup et le Belge se verrait bien rester à Londres. Sauf cataclysme touchant le FPF et arrivée d'un investisseur, l'OM ne devrait pas pouvoir s'aligner sur la concurrence anglaise.



Pour rappel, Batshuayi n'a inscrit qu'1 but en 16 matchs de Premier League, cette saison...