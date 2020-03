Dugarry : "Quels vont être les objectifs de Thauvin ?"

Christophe Dugarry se demande si Florian Thauvin (27 ans) va parvenir à s'inscrire dans la dynamique de l'équipe d'André Villas-Boas. Dans le cas contraire, il craint qu'il représente le grain de sable qui enrayera la machine.





"Le retour de Thauvin est une excellente nouvelle. C'est bien de revoir un excellent joueur sur le terrain. On était malgré tout un peu inquiet, a indiqué le champion du monde 1998 au micro de RMC. Qu'est-ce qu'il a eu exactement ? Six mois pour une cheville, j'espère qu'il n'y aura pas de rechute, je trouve que c'est beaucoup quand même. Ça a été mal diagnostiqué, ou pas, enfin je n'en sais rien. Je suis ravi de le revoir. Après, attention. Car ce garçon, quels vont être ses objectifs ? Est-ce que son objectif il va être d'aller à l'Euro ? Peut-être. Il va lui falloir beaucoup de temps de jeu. Il va peut-être falloir se précipiter. Il va peut-être mettre la pression à son entraîneur pour jouer le plus de matchs possible."





"Le moindre grain de sable peut dérégler le truc"

Et de poursuivre : "On l'a vu contre Amiens, ça a un peu déséquilibré son équipe. Il va falloir lui donner du temps. Tu es dans un sprint final. Est-ce que tu peux te permettre de beaucoup faire jouer ce garçon alors qu'il n'est pas à 100 % ? Ça va être une question d'équilibre à trouver. Sachant aussi que sa relation avec le meilleur joueur de l'équipe, Payet, n'a jamais été au beau fixe. Il y a eu des moments où il y a eu une petite rivalité entre les deux. Attention, aussi. Je compare souvent une équipe à une formule 1. Le moindre grain de sable peut dérégler le truc. L'équilibre est tellement fragile. Regarde contre Amiens. C'est juste une petite mise en garde que je fais."



Il faut bien sûr toujours que ces "spécialistes" relèvent les côtés négatifs pour pouvoir ensuite lancer "Je l'avais dit". L'an passé, Thauvin avait inscrit 16 buts en 33 apparitions en Ligue 1. Malgré ses statistiques, il avait, comme ses partenaires, parfois fait preuve d'une certaine nonchalance. On espère surtout ne pas revoir ça, alors que le onze d'AVB se distingue notamment par son aspect batailleur.