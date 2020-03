Crystal Palace : J. Ayew a inscrit son 8e but

Jordan Ayew (28 ans) réussit une belle saison, sous les couleurs de Crystal Palace.





Comme le rappelle La Provence dans son édition du jour, l'ancien attaquant de l'OM a inscrit son 8e but en Premier League, le weekend dernier. Et il a été titularisé à 28 reprises avec les Eagles en championnat, depuis le début de la saison. Alors qu'il semblait en difficulté lorsqu'il défendait les couleurs phocéennes, le fils d'Abedi Pelé s'est accroché et a bien progressé.



Son frère, André, évolue quant à lui à Swansea, en Championship (D2 anglaise). Il a marqué 12 buts et délivré 5 passes décisives en 35 rencontres de championnat, cette saison.