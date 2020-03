François : "Sciortino est un joueur exemplaire"

Stéphane François, coach de l'équipe U17 de l'OM, a donné son avis sur la progression de Paolo Sciortino (16 ans), élément prometteur de la formation olympienne.





"Sur et en dehors du terrain, c'est un joueur exemplaire. Il a une intelligence de jeu naturelle, il est toujours bien placé. On l'a poussé à travailler la finition, car il ne prend pas assez sa chance. Il a d'ailleurs marqué deux buts sur des frappes de loin, mais il faut qu'il élargisse sa palette. S'il continue sa progression, en prenant le temps, sans brûler les étapes, on espère tous qu'il ira loin", a indiqué le technicien dans les colonnes de La Provence.



Sciortino pourrait se voir proposer un premier contrat professionnel, au terme de la saison.