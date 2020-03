Delamontagne : "J'ai échoué à l'OM"

Patrick Delamontagne s'est remémoré son aventure phocéenne. Il estime avoir mal géré et a des regrets.





"Michel et Gérard Banide comptaient sur moi, mais je n'ai pas pu accomplir ce que nous espérions. Bernard Tapie lui aussi était très sympa avec moi, il comprenait bien que ma volonté n'était pas en cause, mais je n'étais pas bien, je dormais très très mal, j'avais chaud, j'étais tendu, triste, stressé, je me suis usé. Peut-être ai-je eu le tort aussi de vouloir aller en attaque, où il y avait du monde, et je n'avais pas les jambes pour le faire. J'aurais dû rester sur un côté, faire de la conservation, j'aurais mieux dosé mes efforts. Je me suis grillé, j'ai échoué à l'OM. J'ai beaucoup de regrets. Le responsable, c'est moi", a déclaré l'ancien joueur dans les colonnes de La Provence.



Le natif de La Bouëxière n'a disputé que 28 rencontres sous la tunique olympienne et inscrit 2 buts. Il a terminé sa carrière au Stade Rennais.