Brest-OM programmé le dimanche soir

Comme souvent, Marseille est la grande affiche de la journée.





Même face à Brest, actuellement le 14e de la L1, l'OM est programmé le dimanche, le 5 avril plus précisément, à 21h, pour le compte de la 31e journée de L1. Ce match sera diffusé sur Canal+.



Cette rencontre, qui devrait se jouer à huis-clos à cause du coronavirus, sera précédée par Montpellier-OM, ce samedi, et OM-PSG, le dimanche 22 mars.