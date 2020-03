Ménès croit encore à l'OM en LdC

Le journaliste de Canal Plus a évoqué les prochaines rencontres de l'OM sur Twitter.





"Si je vois l'OM en Ligue des Champions ? Pour l'instant oui car ils ont encore six points d'avance, ça fait 2 jokers. Et puis il y a un paramètre à prendre en ligne de compte, c'est que les prochains matchs vont être sûrement à huis clos et que ça va niveler les niveaux. C'est évident que pour l'OM, ça va être beaucoup moins dur d'aller à la Mosson jouer Montpellier sans public, que d'un autre côté ça sera évidemment beaucoup plus dur pour Marseille de battre Paris à huis clos au Vélodrome. Mais c'est vrai que ce match face à Montpellier, le match à Lyon et le match contre le PSG, ce ne sont pas des matchs où l'on peut penser que Marseille va prendre beaucoup de points. Mais il faut aussi que les autres clubs (Rennes, Lille, ndlr) fassent des séries. (...) Mais c'est vrai qu'avec ce match nul malencontreux face à Amiens, il y a un doute."



Actuellement, Marseille a six points de plus que Rennes, le 3e, et sept de plus que Lille, le 4e.