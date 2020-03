Riolo a une crainte pour l'OM

Daniel Riolo, éditorialiste à RMC, redoute que le nul (2-2) contre Amiens desserve l'OM dans quelques journées.





"Ils ne jouent pas à se faire peur ! Envisager que l'OM aille perdre à Montpellier et ne gagne pas face au PSG, ce n'est pas fou. C'est pour ça que ce match nul contre Amiens est piteux parce que tout était en mains. Il ne faut pas laisser filer des points quand tu les as, quand c'est évident comme ça... Derrière, ça coûte cher parce que le calendrier t'offre deux matchs que tu peux perdre."



Si Montpellier, après sa défaite 0-5 de ce week-end contre Rennes, paraît moins redoutable, la venue du PSG dans un Vélodrome qui sera a priori à huis clos paraît une bien mauvaise nouvelle pour l'équipe d'André Villas-Boas, qui n'a plus que six points d'avance sur son premier poursuivant, Rennes.