Djellit : "Avec Germain, l'OM joue à 10"

Le journaliste de France Football, qui ne sait plus quoi dire pour se faire remarquer, a encore une fois taclé un joueur de l'OM.





Après Dario Benedetto, une "pipasse", selon le journaliste, qui a mis 11 buts en L1 cette saison, Nabil Djellit s'en prend sur Twitter à Valère Germain qui, lui, effectivement, marque moins que l'Argentin (2 buts) : "Avec Germain, l'OM joue à 10 depuis plusieurs matchs. Je ne comprends pas pourquoi on ne voit pas plus Khaoui qui est un spécialiste du poste. A chaque fois, il fait des entrées intéressantes. Enfin, avec le retour de Thauvin, ça ne va pas faire un pli..."



Sauf que, si l'attaquant de 29 ans est effectivement peu efficace devant le but, et gagnerait à l'être un peu plus, sa combativité dans le travail défensif aident l'équipe, tout autant que sa propension à jouer collectif sur les phases offensives (5 passes décisives en 25 matchs de L1, soit plus que... Dimitri Payet).