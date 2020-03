L1 : Montpellier-OM à huis clos

A cause du coronavirus, le gouvernement français a pris des mesures exceptionnelles.





L'une d'entre elles est d'interdire les rassemblements de plus de 1000 personnes, et cela jusqu'au 15 avril. Les stades de football sont évidemment concernés. De fait, la préfecture de l'Hérault a annoncé que la rencontre entre Montpellier et Marseille, prévue samedi 14 à 17h30, se jouerait sans personne dans le public.