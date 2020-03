Ménès se demande si Thauvin va s'intégrer dans l'équipe d'AVB

Pierre Ménès se demande si Florian Thauvin (27 ans) va vite arriver à s'intégrer dans l'équipe d'André Villas-Boas.





Sur Canal+, le journaliste a évoqué le retour du milieu offensif de l'OM. Il se demande s'il va rapidement s'imprégner des préceptes de jeu du Portugais : "Bien sûr que son retour est une bonne nouvelle à terme pour lui et l'OM. Mais il n'a pas joué depuis plus de six mois. Ce sera dur de l'intégrer dans un collectif restreint. Force est de constater que les sorties de Payet et Sanson ont déséquilibré l'équipe. Son intégration va prendre du temps et cela ne va pas être simple pour l'OM", a-t-il estimé.



Sur le côté droit, on peine quand même à imaginer qu'un autre Olympien soit capable d'apporter autant que l'international français. Nemanja Radonjic, dont les buts ont rapporté beaucoup de points cette saison, devrait bientôt faire son retour.