Lyon : Garcia croit toujours au podium

Lyon s'est incliné sur le terrain de Lille (0-1), dimanche soir. Rudi Garcia croit néanmoins toujours au podium, d'ici le terme de la saison. S'il ne parle plus de Marseille, il pense à la troisième place.





Après la défaite concédée par Lyon face à Lille, l'ancien coach de l'OM a expliqué ce qui avait cloché (chez ses joueurs bien sûr, car, comme à l'OM, sa tactique à lui était parfaite) : "On était un peu en mode diesel aujourd'hui. On a souffert face au pressing lillois dans les 30 premières minutes. On a trop joué vers l'arrière, on a favorisé ce pressing. (...) On aurait pu trouver des solutions. Mais à partir du moment où on ne prend pas de risques dans le jeu, qu'on ne joue que vers l'arrière ou latéralement... Jouer de manière latérale favorisait le pressing adverse."





"Mathématiquement, c'est encore possible"

Le technicien lyonnais a aussi évoqué la course au podium. Il n'abandonne pas : "Il reste 10 matchs, 30 points. Effectivement, on en a dix de retard, c'est beaucoup. Il faut être conscient de ça. Après, tant que mathématiquement c'est encore possible, c'est à nous de repartir de l'avant et d'enchaîner le plus de victoires possible." Jean-Michel Aulas, lui, ne la ramène plus, hormis pour parler de la situation financière de l'OM, son nouveau cheval de bataille.



L'OM compte désormais 16 points d'avance sur les Lyonnais. On peine à imaginer qu'ils puissent être rattrapés. La bataille pour la deuxième place (voire la troisième) devrait opposer les Phocéens aux Rennais et aux Lillois.