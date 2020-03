"Sa cheville ? Il fallait que Thauvin y passe"

Un proche de Florian Thauvin (27 ans) s'est exprimé sur l'opération qu'il a subie à la cheville.





Dans son édition du jour, La Provence relate le parcours du champion du monde, ces derniers mois. Le milieu offensif a choisi de se faire opérer, l'été dernier, et son absence a été plus longue qu'attendu. Le chirurgien aurait trouvé "une cheville plus amochée que prévu", ce qui aurait impliqué une arthroscopie plus complexe. "Il fallait qu'il y passe, il n'avait pas le choix. S'il ne s'était pas fait opérer, il aurait pu connaître plus de complications par la suite", a expliqué un membre de son entourage au quotidien. Le joueur de l'OM a ensuite mis toutes les chances de son côté pour vite revenir. Il a notamment travaillé au Cercle des Nageurs de Marseille : "Il a bossé comme un chien, s'est montré consciencieux, très pro et patient même si le terrain lui manquait. Il a été très costaud mentalement", a ajouté un proche.



Thauvin pourrait beaucoup apporter à l'équipe olympienne, ces prochaines semaines.