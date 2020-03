Galtier : "On est trop loin pour aller chercher l'OM"

Après la victoire du LOSC face à Lyon (1-0), Christophe Galtier a évoqué l'avance prise par l'OM, au classement de Ligue 1.





"On est, je pense, trop loin pour aller chercher l'OM. On regarde la 3e place. Pour l'instant, la 2e est loin. On regarde aussi derrière, on est obligés. C'est un championnat qui va être très serré. Paris est en finale des deux Coupes. S'ils l'emportent, beaucoup d'équipes vont se battre pour les 5e et 6e places donc ça va donner des matchs difficiles", a estimé l'entraîneur des Nordistes au micro de Canal+.



Les Olympiens auraient bien tort d'imaginer que leur avance suffira à les qualifier pour la Ligue des Champions. Il reste dix matchs à jouer, et donc 30 points à distribuer à chaque équipe.